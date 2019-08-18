Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına Yargıtay Başkanı Cirit'ten sert tepki Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, 'Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler.' dedi.