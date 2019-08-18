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Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına Yargıtay Başkanı Cirit'ten sert tepki

Yargıtay Başkanı Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, 'Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler.' dedi.

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararına ilişkin, "Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler." dedi. 

Cirit, "Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifadelerinin geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." diye konuştu. 

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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