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Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

Rize'de tüm okullarda, Ordu, Artvin ve Giresun'da ise bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 19:52 - Güncelleme:
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
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Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve 7 ilçesinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde etkili olan yoğun kar ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği aktarıldı.

Buzlanma nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen ara 27 Şubat Perşembe günü 1 gün daha uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

GİRESUN

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Çanakçı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde belde ile köy okullarında eğitim öğretime 1 gün ara verildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise yarın izinli sayılacakları ifade edildi.

RİZE

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildiğini bildirdi.

Kararları yetkililerden gelen analizleri paylaşarak verdiklerini belirten Baydaş, şöyle devam etti:

"Bu kararları verirken emin olun çok zorlanıyoruz. Halihazırda şehir merkezinde bir yağış gözükmüyor ama metrolojiden aldığımız bilgiye göre gece bir miktar daha yağış bekleniyor. Doğu ilçelerinde yoğun bir yağış var. Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak ve ara vermek istemiyoruz. Her şeyden önemlisi evlatlarımızın emniyet içerisinde okullara gitmesidir. Yarın da eğitim ve öğretime 1 günlük ara vermiş olacağız."

Baydaş, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden bir beklentisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun bir ara vermek zorunda kaldık. İnşallah okullarına kavuştuklarında bu kaybettikleri zamanı telafi etmeleridir. Bir veli olarak da biliyorum. Öğretmenleri ve öğrencileri çok yakından takip ediyorlar. Dersleri ve ödevleri de onları sıcak ve zinde tutmaya gayret ediyorlar. Eğitim öğretime başladığımızda okullarımızın yeniden öğretmenlerle ve öğrencilerle cıvıl cıvıl buluştuğunda bu kaybettiğimiz vakti zamanı fazlasıyla telafi edeceklerdir. Okullar öğretmenlerle ve öğrencilerle güzeldir."

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