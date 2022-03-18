Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

18 Mart 2022 Cuma 06:29 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 06:29

Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışı bir çok ilde eğitime ara verilmesine sebep oldu.

SİNOP

Sinop'un Ayancık, Türkeli, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 18 Mart günü için ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği belirtildi.

Açıklamada, il ve tüm ilçe merkezlerinde eğitim ve öğretime devam edileceği, taşımalı eğitim alan öğrencilerin eğitimine ise 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verileceği kaydedildi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar; 1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, 2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, 3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize'nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

SAMSUN

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 18 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu'da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle Bozkurt ve Abana ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde yağan ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar ve iş güvenliği nedeniyle ilçemiz okullarının (YİBO hariç) 18.03.2022 günü yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin 18.03.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise hava muhalefeti sebebi ile yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 18.03.2022 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZİNCAN

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

DÜZCE

Düzce'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü okullar tatil edildi.

Düzce Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı alındı.