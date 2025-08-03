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Bazı noktalara sınırlama geldi! Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi kararı

AA3 Ağustos 2025 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Bazı noktalara sınırlama geldi! Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi kararı
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Şırnak'ta bazı alanlar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara 4-12 Ağustos'ta giriş yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 4-12 Ağustos'ta 9 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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