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  • ''Bazı öğretmenlerin açığa alındığı'' iddiasına yalanlama! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
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''Bazı öğretmenlerin açığa alındığı'' iddiasına yalanlama! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği, kentte bazı okullardaki 'öğretmenlerin açığa alındığı, kadrolu öğretmenlerin okullarından kovulduğu ve mağdur edildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

14 Nisan 2025 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
''Bazı öğretmenlerin açığa alındığı'' iddiasına yalanlama! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi
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Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medya mecralarında ve çeşitli medya organlarında, İstanbul'da bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili "Öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı." gibi ifadelerle yayınlar ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

ATAMA VE TAYİN İDDİALARINA VALİLİKTEN YALANLAMA

Bu asılsız iddiaların toplumda oluşturabileceği kafa karışıklığının önüne geçmek için açıklama yapma gereğinin duyurulduğu aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda İstanbul'da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 'Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda' görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği"nin 2020'de yürürlüğe girdiği, bundan önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev sürelerinin sıfırlanıp yeniden başladığı, 2020'den itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev sürelerinin 2024'te Bakanlıkça 1 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Bu yerleştirme sonuçlarına göre, 8 bin 380 öğretmenin "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları"na atandığına dikkati çekilen açıklamada, herhangi bir tercihine yerleştirilemeyen 1471 öğretmene "Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme" takvimine göre tercihleri de dikkate alınıp yer değişikliği hakkı tanındığı ifade edildi.

İstanbul'da ikinci 4 yıl için 1471 öğretmenin görevlendirilmemesinin bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması ve öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir. Bu idari tasarruf nedeniyle öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamaklarıyla ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildir. Yukarıdaki nedenlerle yer değişikliğine tabi öğretmen kadrosu, İstanbul'daki mevcut toplam öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 1'i, Özel Proje ve Program Uygulayan Okullarımızdaki öğretmen kadrosunun ise yüzde 10'u kadardır. Bahse konu öğretmenlerimiz, önümüzdeki yıl tercih döneminde tekrar başvuru hakkını kullanabilecektir. Bu okullarda bahse konu öğretmenlerin görev süreleri ortalama 15 yılın üzerindeyken, 2020 yılında yürürlüğe giren mevcut yönetmelikle 4+4 olmak üzere toplamda 8 yıl ile sınırlandırılmıştır."

"ÖĞRETMENLERİN TERCİHLERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞİYOR"

Açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, ulusal ve uluslararası proje uygulayan, bilimsel, kültürel ve teknolojik proje, etkinlik ve yarışmalara danışman öğretmen olarak öğrenci hazırlama, destekleme yetiştirme kurslarında öğrencileri yetiştirme ve pansiyonlu okullar için belletici öğretmen olarak görev alma gibi hususlarda da çalıştığı belirtilerek, sayılan hususların bu okulların kuruluş amaçları arasında olduğunu, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda seçilmelerinin ilgili yönetmeliğin bu amacına uygun olarak yapıldığı kaydedildi.

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