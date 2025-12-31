Bazı poliester ürünlerin ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerden biri, yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan, Küçükçalık Mensucat Sanayi AŞ, Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim AŞ, RB-Karesi Tekstil AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Çin, Hindistan ve Malezya menşeli "Diğerleri, Poliesterlerden" sınıfındaki ürünlere yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını içeriyor.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından söz konusu ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

- ÇİN MENŞELİ RÜZGAR TÜRBİNİ KANADINA YÖNELİK SORUŞTURMA KAPATILDI

Bir diğer tebliğle, Çin menşeli "rüzgar türbini kanadı" ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturmasına ilişkin karar da yürürlüğe konuldu.

Buna göre, başvuru sahibi firmanın işbirliğini sürdürmemesi neticesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak kapatılmasına karar verildi.