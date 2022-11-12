Bazı telefonlara neden uyarı mesajı gelmedi? AFAD Başkanı Sezer açıkladı

12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. Yıldönümünde saat 18.57'de İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, Türkiye geneli ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük depremin yaşandığı illere canlı bağlantı yaptı.

SAAT 18.57'DE TÜRKİYE TATBİKATA KİLİTLENDİ

Saatlerin 18.57 olmasıyla birlikte Türkiye genelinde Haber Alma ve Yay (HAY) sistemi üzerinden cep telefonlarına ve televizyon kanallarına bilgilendirme ve hayati uyarı bildirimleri gönderildi.

BAZI TELEFONLARA NEDEN MESAJ GELMEDİ?

Öte yandan bazı vatandaşlar telefonlarına uyarı mesajı gelmediği yönünde paylaşımlarda bulundu. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, 81 ilde ve KKTC'de saat 18.57'de gerçekleştirilen 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı'nda bazı telefonlara uyarı bildirimi gitmemesinin nedenini açıklığa kavuşturdu.

"UYARI BİLDİRİMİ' BUTONUNU AKTİF HALE GETİRİLMELİ

Bir televizyon kanalında konuşan Sezer, Tatbikat sırasında bazı telefonlara uyarı mesajı gitmemesi ile ilgili olarak, "Olabilir. Vatandaşların telefonlarındaki 'Uyarı bildirimi' butonunu aktif hale getirmesi lazım. Getirmeyen vatandaşlarımızın getirmesini istirham ediyoruz" dedi.