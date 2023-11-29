BBC'de dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu: Türkiye kendini yeniden markalaştırdı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin başarılı dış politikasını ele alan analiz haber yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak için çalıştığının ifade edildiği haberde, "Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Türkiye" sözleri kullanılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarını bu hedef doğrultusunda aldığına dikkat çekildi.

"ERDOĞAN'IN ETKİ ALANI KITALAR BOYUNCA YAYILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etki alanının kıtalar arası bir boyut kazandığının altını çizen haberde "Bazıları Osmanlı mirasının, amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor." sözlerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye'nin Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunduğunu ifade eden haberde, Afrika'daki liderlerin İslami eğitim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi rol almaya davet ettiği belirtildi.

Afrika'daki Türkiye etkisinin vurgulandığı haberde, "Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye; Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra, Sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak bile tanımlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İSLAM DÜNYASI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KÜRESEL ETKİSİ

2005 yılının Türkiye tarafından 'Afrika Yılı' olarak ilan edilmesinin önemine değinilen BBC'nin haberinde muhabir Kahumbi, bu kararın bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek ""O dönem Türkiye'nin Afrika'da 12 elçiliği vardı. Ancak hiç havayolu bağlantısı yoktu. Bugün kıta üzerinde hizmet veren Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN SİHA İHRACATINDAKİ BAŞARISI ODAK NOKTASI OLDU

BBC haberinde terör örgütlerinin Afrika'daki varlığı ve Afrika devletlerinin terörle mücadele için Türk SİHA'larına olan ilgisine odaklandı.

Türkiye'nin Afrika'daki askeri gücünü ayrıca ele alan haberde, "Afrika ülkeleri, silahlı gruplarla savaşmak için artan şekilde Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor. Türkiye'nin Çin, Rusya ve Hindistan ile ticaret bağlantıları sıkılaştı ve özellikle Afrika'da diplomatik ağı genişledi. Erdoğan Türkiye'yi ikinci yüzyılına götürürken, karşısındaki zorluk Batılı ortaklarını dengelemek ve Afrika'da istiklarlı güç olma durumunu devam ettirerek etkisini sürdürmek olacak." denildi.