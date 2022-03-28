24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Destici, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı, bugün siyaseten sizin olduğunuz yerde mi olurdu?" sorusuna şöyle cevap verdi:



Olmayan bir şeyi yorumlamak herkes için haksızlık olur. Ama şöyle ifade etmeliyim ki Muhsin Başkan çok net bir şekilde safı belli olan bir insandı. Refah yol hükümetine verdiği destek ile bize bugün nerede olacağını çok net gösteriyor. Buna 28 Şubat sürecindeki duruşunu da ekleyebiliriz. Muhsin Başkan yaşasaydı eğer, HDP'nin kıyısında, köşesinde hatta gölgesinin olduğu bir yerde asla olmazdı.

Laiklik ve Atatürkçülük kisvesi üzerinden bu milletin dindar kesimine çok ağır zulümler yapıldı. O zulümleri yapanlarla ya da onun takipçileri ile Muhsin Yazıcıoğlu siyasi birliktelik asla olmazdı. Dini eğitimi çağdışılık olarak değerlendiren bir zihniyetle bizim siyaseten aynı değerde olmamız mümkün değil.

YAZICOĞLU'NUN VEFATINDAKİ ŞÜPHELER

Toplumuzun kahir ekseriyetinde bunun bir kaza olmadığı konusunda bir düşünce var. Çünkü toplumu bu düşünceye iten ortada çok derin veya bu konuda daha cevabı tam olarak verilmemiş şüpheler var.

Toplumuzun kahir ekseriyetinde bunun bir kaza olmadığı konusunda bir düşünce var. Çünkü toplumu bu düşünceye iten ortada çok derin veya bu konuda daha cevabı tam olarak verilmemiş şüpheler var.

Belirli bir süre geçtikten sonra biz araştırmaya başladık. Bizi şüpheye götüren ilk etken kaza kırım ekibinin helikopter düştükten sonra helikopterin üzerindeki sinyal cihazından sinyal alınamadı, kaza kırım ekibi bize bir sinyal cihazı gösterdi "Anteni kırıldı, bu yüzden sinyal veremedi" yorumunda bulundular. Cihaz sıfırdı, yeni bir cihazdı. Buna tabii ki biz ve avukatlarımız bu cihazın oraya sonradan getirildiğini düşündük. Bugün bile hala daha o kanaatteyiz. Bizim şüphelerimiz o zaman başladı.

HDP, 6'LI MASANIN TAM DA GÖBEĞİNDE'

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, 6'lı masada resmi olarak görünmese de fiili olarak bu masanın tam da göbeğinde.

Oradaki motivasyon farklı. Oradaki 6 siyasi partinin kendine has motivasyonları var.

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, 6'lı masada resmi olarak görünmese de fiili olarak bu masanın tam da göbeğinde. Zaten CHP bu durumu gizlemiyor, diğerleri gizliyor.

"ERBAKAN YAŞASAYDI CHP'Lİ OLURDU" ÇIKIŞI

Destici'nin bu sözleri üzerine Elönü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "Necmettin Erbakan yaşasaydı CHP'li olurdu" sözlerini hatırlattı.

Destici konuya ilişkin, "Şimdi ben tabi buna katılmıyorum. Net söyleyeyim. Bunun cevabını Milli Görüş'e gönül vermiş kardeşlerimiz verir." dedi.

Arafta değilim. Elhamdülillah bir çizgimiz var, bir misyonumuz var, bir davamız var. Yolumuz belli, davamız belli; yolumuzda arkadaşlarımızla birlikte inançlı bir şekilde yürüyoruz. Safımız belli

Arafta değilim. Elhamdülillah bir çizgimiz var, bir misyonumuz var, bir davamız var. Yolumuz belli, davamız belli; yolumuzda arkadaşlarımızla birlikte inançlı bir şekilde yürüyoruz. Safımız belli arada değilim. Tabiri caizse biraz sağlamcıyımdır. İstişare ederim. Ailem ile ilgili bir konuysa ailemle konuşurum.

Bizim ülkümüz; İlahi Kelimetullah için nizamı alemdir. Gayemiz, Allah'ın rızasını kazanmak

Bizim ülkümüz; İlahi Kelimetullah için nizamı alemdir. Gayemiz, Allah'ın rızasını kazanmak. Osmanlı bir dönem nizamı alem sağlamış. Sadece kendi topraklarında değil sınırları dışında da bir haksızlık olduğunda müdahale etmiş yeryüzünde zulüm olmasın diye. Türk dünyası bir çatı altında birleşebilseydi bugün Rusya'nın pervasız olmayacağını, ABD'nin de İslam coğrafyasında bu kadar haydutça davranamayacağını düşünüyorum. Bizim idealimiz Kızıl Elma diye tanımladığımızdır. Bizim bir birlik davamız var, önce bu ülke sınırlarında ay yıldızlı bayrağımızın altında beraber yaşama iradesini ortaya koyanlarla yaşamak.