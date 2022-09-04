BBP Genel Başkanı Destici'den 4 Eylül mesajı

BBP Lideri Destici, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MİLLİ İRADE VURGUSU

Destici, 4 Eylül 1919 Perşembe günü saat 14.00'te, bugün Atatürk ve Kongre Müzesi olan binada, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yapıldığını hatırlatarak, "Kayıtlara göre resmi çalışmaları 7 gün süren kongre, 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla kapandı. Kongreler döneminin kapandığı ve tüm milli cemiyetlerin 'Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti' adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirildiği Sivas Kongresi'nde, Milli Mücadele'nin ve cumhuriyete giden yolun istikametiyle ilgili çok önemli kararlar alındı. Bu kararlardan en dikkat çekici olanlardan biri, 'milli irade' kavramının büyük bir kararlılıkla defalarca vurgulanması ve kongre kararlarıyla kayıt altına alınmasıdır. Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Sivas Kongresi'nin ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi; rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum. Bu vesileyle, Milli Mücadele'ye tüm varlığıyla sahip çıkan, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası Sivas'ımızı, Sivas'ın 'yiğidolarını' saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.