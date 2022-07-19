BBP lideri Destici'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Samsun temasları kapsamında İlkadım ilçesindeki bir kafede basın toplantısı düzenleyen Destici, yaptığı açıklamada, özellikle enflasyonun yükselmesiyle birlikte üniversite öğrencilerinin kullandığı kredilerin geri ödemesinde enflasyon farkının alınmamasını, sadece ana borcun ödenmesini ve bunun 10 yıla eşit taksitle bölünmesini ifade ederek teklifte bulunduklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası KYK kredisiyle ilgili açıklama yaptığını anımsatan Destici, "Ben kendisine tüm öğrencilerimiz adına, Yüksek Öğrenim Kredisi kullanan ve şu anda henüz ödeyememiş, ödememiş ya da ödeme günü gelmemiş ya da halen kullanmakta olan tüm öğrencilerimiz adına bir siyasetçi olmanın yanında bir eğitimci olarak da teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Pek çok mevzunun bu dönemde çözüldüğüne dikkati çeken Destici, "3600 ek gösterge, düşük maaş alan emeklilerin maaşının artırılması, sosyal yardımlar, memur maaşı ve emeklilerin maaşlarına enflasyon oranının üstünde, yine asgari ücrete zam yapılması, bütün bunlar hayat pahalılığı karşısında zamlar karşısında zorlanan dar gelirli ya da sabit gelirli düşük sabit gelirli vatandaşlarımızı bir nebze olsa rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Sırada emeklilikte yaşa takılanların olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Ben bunu daha önce de ifade ettim. Başından beri, bugün ya da bir ay önce ya da bir yıl önce söylemiyorum. Başından beri bunun bir hak mücadelesi olduğunu ve devlette işe girerken insanlar hangi şartlarda girmişlerse tabiri caizse 'maç içerisinde kural değiştirir' gibi kural değişmeden o şartlarda haklarının verilmesi ve emekli edilmelerinin daha doğru olacağını, her defasında söyledim. Söylemekle kalmadık, geçtiğimiz yıl bununla ilgili kanun teklifi verdik. Ben inanıyorum ki Cumhur İttifakı karşısındaki muhalefet aynen 3600'de olduğu gibi aynen düşük emekli maaşlarında olduğu gibi aynen bu öğrencilerimizin kredi borçlarını geri ödemesinde olduğu gibi EYT'de de avuçlarını yalayacaklar ve bu meseleyi de Cumhur İttifakı çözecektir, Allah'ın izniyle diyorum."

Destici, konuşmasının ardından kentte görev yapan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.