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BBP Lideri Destici'nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya'da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekici cayır cayır yandı.

IHA5 Mart 2024 Salı 10:18 - Güncelleme:
BBP Lideri Destici'nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici yandı
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Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul'a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı. Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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