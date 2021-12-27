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BDDK, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Heçer hakkında suç duyurusunda bulundu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:43
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