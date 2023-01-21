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BDDK Başkanı Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben vefat etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben vefat etti.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
BDDK Başkanı Akben'in ağabeyi Fahreddin Akben vefat etti
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Alınan bilgiye göre, beyin ameliyatı olan Fahreddin Akben (69), Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun süredir tedavi görüyordu.

Fahreddin Akben'in cenazesi, Kahramanmaraş Ulu Camii'de yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Fahreddin Akben'in vefatı dolaysıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Nebati paylaşımda, "BDDK Başkanımız Mehmet Ali Akben'in değerli ağabeyi Fahrettin Akben'in vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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