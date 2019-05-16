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BDDK Başkanlığına Mehmet Ali Akben atandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, BDDK Başkanlığına Mehmet Ali Akben, TMO Genel Müdür Yardımcılığına Ümit Orhan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Hakkı Tok'un ataması yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif Akgül'ün ise görevinden alınmasına karar verildi.

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