Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu sistemin para kasaları olduğu öne sürülen isimlerin banka hesaplarına milyarlarca TL kayıt dışı nakden para yatırıldığı ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan raporda hafriyat alanlarından milyar dolarlık vurgun yaptığı değerlendirilen firari Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 400 milyon TL, Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirtildi. BDDK tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi.

İstanbul'da devam eden yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "İBB Grubu Hesap Hareketleri" isimli inceleme raporu düzenlendi. Raporda İBB ve bağlı kuruluşların finansal hareketlerinin yanı sıra yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şirketlerin ve bazı isimlerin bankacılık işlemleri incelendi. Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün para kasaları oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan bazı isimlerin bankacılık işlemlerine dikkat çekildi. Yapılan incelemede bu isimlerin miktarı milyarları aşan nakit paraları banka hesaplarına elden nakit olarak yatırdıkları tespit edildi.

EN FAZLA KARA PARA GÜLİBRAHİMOĞLU'NA

Sabah'ın haberine göre, BDDK'nın kayıt dışı para tespitinde suç örgütünün para kasaları oldukları öne sürülen isimler tek tek yer aldı. İtirafçı ifadelerinde Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 50 ortağı olduğu ve hafriyat döküm sahalarını kendisine tahsis ederek milyar dolarlık hafriyat vurgunu yaptığı belirtilen yurtdışındaki firari Murat Gülibrahimoğlu hesabına en fazla kayıt dışı nakit para yatırılan isim oldu.

Gülibrahimoğlu'nun banka hesaplarına tam 4 milyar 400 milyon TL nakit para yatırdığı belirlendi. Bu paranın 1 milyar 100 milyon lirasının ise yine Gülibrahimoğlu tarafından elden çekildiği bilgisine yer verildi.

SOYTEKİN, KÖKSAL, KAPKİ, YILDIZ

Murat Gülibrahimoğlu'nun yanı sıra suç örgütünün diğer para kasaları oldukları öne sürülen Hüseyin Köksal'ın hesaplarına 219 milyon 329 bin TL, Murat Kapki'nin hesaplarına 196 milyon 766 bin TL, Adem Soytekin'in hesaplarına 198 milyon 716 bin TL, Ertan Yıldız'ın hesaplarına ise 17 milyon 573 bin TL kayıt dışı nakit para yatırıldığı belirtildi.

İBB'deki rüşvet çarkı böyle görüntülendi! Balya balya paraları sayıp torbayla dağıttı

Milyonlarca lira böyle buhar olmuş! Tanık İBB'deki zararı ifşa etti

İBB'deki örgütün iki numarasının "kaçış" pişmanlığı: Biz aptal mıyız?