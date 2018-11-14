BDDK TCDD BTK memur alımları başvuru işlemleri BDDK MGK 170 memur alımı başvuru şartları

BDDK TCDD BTK memur alımları ile ilgili yeni ilanlar yayımlandı. Devlet Personel başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre 2 farklı kurum bünyesine farklı pozisyonlarda alım yapacaklar. BDDK TCDD BTK adlı 3 Kamu kurumu için ilanlar yayımlandı ve bu kurumlar bünyelerinde bulunan eksikliği gidermek için toplamda 354 kişilik boş kadro ile alım yapacaklarını belirttiler. Söz konusu BDDK TCDD BTK personel alımı ilanlarına başvurular başlamak üzere ve haberimizin devamından sizlere detaylı bilgi veriyor olacağız. Ülkemizde bulunan BDDK TCDD BTK bünyelerindeki eksikliği gidermek için yeni ilanlar yayımlamaya devam ediyor. Buna göre derlediğimiz bu haberimiz için adaylar BDDK TCDD BTK memur alımları başvurularına 15 Kasım 2018 tarihinde başlayacak. Başvuru yapacak adaylardan bazı nitelikler aranmakta ve haberimizin devamından sizlere ilgili ilanlar hakkında detaylı bilgiyi bu heberimizde derledik. 2018 BDDK TCDD BTK memur alımları başvuru işlemleri ve şartları ile ilgili merak edilenleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. BDDK personel alımı sınavı için başvurular, 15 Kasım 2018 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 26 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’da sona erecek.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK), giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacak.



Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 22 - 23 Aralık 2018 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 50, bankacılık uzman yardımcısı için 80 ve BDDK uzman yardımcısı için 20'dir.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?



Yayımlanan ilana göre 3 Kamu kurumu toplada 354 memur personel alacak. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 150, TCDD Devlet Demiryolları 157 ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 memur personel alımı yapacak.



KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Başvuru yapacak adaylardan bazı şartlar aranacak. Buna göre adayların 657 sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlı ksorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi genel nitelikler aranacak.



Ayrıca ilgili ilanlar için adaylardan aranacak özel şartlara haberimizin devamındaki kurum ilanlarından ulaşabilirsiniz.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilanlara göre 2 kurum bünyesindeki eksikliği gidermek için alım yapacağını açıkladı. Buna göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Milli Güvenlik Kurulu memur alımı yapacaklarını belirttiler. Ayrıca her iki kurumda adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı arayacak. Bu bağlamda KPSS puan türüne göre adaylara bir değerlendirme yapılacak ve değerlendirme sonucuna göre adaylara Giriş sınavı yapılacak.



Yayımlanan ilanlar kapsamında, Milli Güvenlik Kurumu, Siyasi Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Hukuk fakülteleri mezunu olan 20 kişilik boş kadro ile Uzman Yardımcısı alacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise, Bankalar yeminli Murakıp Yardımcısı pozisyonu için 50, Bankacılık Uzman yardımcısı için 80 ve BDDK Uzman yardımcısı için 20 kişilik kadro ile toplamda 150 Meslek Personeli alımı gerçekleştirecek.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:



Bu iki kurum adaylardan genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sınavın Yapılacağı yılın Ocak ayı itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak gibi nitelikler aranacak.



Özel olarak ise adaylardan, belirtilen pozisyona göre eğitimini 4 yıllık eğitim veren fakültelerde tamamlamış ve bu yöne ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmak şartları aranacaktır.

BAŞVURULAR:



Başvuru yapacak adaylar başvurularına henüz başlamadılar. Buna göre BDDK ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ) Meslek personeli alımı başvuruları, 15 Kasım 2018 tarihine başlayacak olup en geç 26 kasım 2018 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular (www.bddk.org.tr) adresinde bulunan başvuru formunun doldurulması ve kuruma şahsen yapılması ile yapılacaktır.



Milli Güvenlik Kurumu ise, Başvurularını almaya 19 Kasım 2018 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2018 tarihinde sonlandıracak. Bu yönde adaylar başvurularını son başvuru günü mesai saati bitimine kadar (rvww.mgk.gov.tr) adresinden indirilecek başvuru formu ile birlikte ve istenen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır.

BBDK ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ) : BDDK bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere toplamda 150 kişilik boş kadro ile, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı için 50, BDDK Uzman yardımcısı için 20 ve Bankacılık Uzman yardımcısı pozisyonunda 80 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 150 Meslek Perosneli alımı yapacak. Bu yönde adaylardan 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 75 veya 80 puan almış olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurularını en geç 26 Kasım 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ( BTK ) : BTK yayımladığı ilana göre toplamda 47 kişilik boş kadro ile farklı pozisyonlarda memur alımı gerçekleştirecek. Buna göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2017 veya 2018 KPSS Puan türüne göre Sosyal Bilimler kadrolarına 10, Hukuk kadrolarına 12 ve Mühendislik Kadrolarına 25 olmak üzere toplamda 47 kişi alacak. Bu yönde adaylardan, Sosyal Bilimler alalnında kadrolar için KPSSp3 veya KPSSP48 puan türünden, Hukuk alanında kadro için KPSSP3 veya KPSSP4 puan türünden ve Mühendislik alanlı için KPSSP3 veya KPSSP2 puan türünden puan almış olmak şartları aranacak. Adaylar başvurularını en geç 23 Kasım 2018 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

TCDD Devlet Demiryolları: Devlet Demiryolları yayımladığı ilana göre bünyesideki memur personel eksikliğini gidermek için farklı pozisyonlard atoplamda 157 kişilik kadro ile alım yapacak. Buna göre Elektrikçi, Elektronik İşçisi ve Vinç Operatörü pozisyonlarında toplamda 157 işçi personel alacak. İlgili ilan Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfasında yayımlanacak olup adaylar başvurularını 15 kasım 2018 tarihi itibari ile başlayıp en geç 10 gün içersinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.