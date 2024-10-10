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  • Bebeğinden de utanmadı hırsızlık yaptı! Fatih'te bir kadın motosiklet kaskı çaldı
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Bebeğinden de utanmadı hırsızlık yaptı! Fatih'te bir kadın motosiklet kaskı çaldı

Fatih'te Ferhat Ateş'e ait iş yerine kucağında bebeğiyle gelen bir kadın, iş yerindeki müşteriye ait bir kaskı soğuk kanlılıkla tezgahın üzerinden alarak hızla uzaklaştı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Bebeğinden de utanmadı hırsızlık yaptı! Fatih'te bir kadın motosiklet kaskı çaldı
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Derviş Ali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi'nde bulunan Ferhat Ateş'e ait iş yerine kucağında bebeğiyle gelen bir kadın, müşteriye ait kaskı tezgahın üzerinden alıp kaçtı.

Olaydan yarım saat sonra durumu fark eden Ateş, iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntüleri inceleyince kaskı bebeğiyle dükkana gelen bir kadının çaldığını gördü.

Motosiklet tamirciliği yapan iş yeri sahibi Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dükkanına gelen bir kişinin motosiklet üzerine çanta yaptırmak istediğini söylediğini anlattı.

Dışarıda o müşteriyle ilgilenirken kadının dükkana girdiğini kameralardan gördüklerini ifade eden Ateş, "Kadın, motosiklet için çanta yaptırmak isteyen kişiyle buraya birlikte gelmiş. O erkek şahıs kadını aşağıda bırakmış sonra motosikletle kendisi buraya gelmiş. Bize çanta yaptıracağını söyledi. Konuşturdu, bir hayli bizi oyaladı. O esnada kadın içeriden kaskı çalmış. Şikayetçi olmadık ama onlara yazıklar olsun." dedi.

Ateş, küçük çocukla gelen bir kadının bu olayı yaptığına çok şaşırdığını ifade ederek, "Kask müşterimindi. Arkadaşım dükkandan çıkarken, 'Kaskım nerede?' dedi. Aradık bulamadık ve kameradan baktık olayı öyle gördük. Yapılan doğru değil. Bir kask için kucağında bebekle bu yapılmaz." diye konuştu.

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