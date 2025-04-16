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Bebeğini 2. kattan atmıştı: Cani anne tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Bebeğini 2. kattan atmıştı: Cani anne tutuklandı
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Hacet Mahallesi 605. Sokak'ta dün sabah saatlerinde, 5 katlı bir apartmanın 2. katından bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralı bebek Melisa D, olay yerine gelen sağlık ekibince önce Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ardından helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 günlük bebek, hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba S.D. ve yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesinin, Alanya'nın Bayırköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, pencereden atarak bebeğin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla anne M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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