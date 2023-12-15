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  • Bebeğini çöpe atıp ölüme terk eden kadın hakkında mahkeme kararı verdi
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Bebeğini çöpe atıp ölüme terk eden kadın hakkında mahkeme kararı verdi

Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına müebbet hapis cezası verildi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Bebeğini çöpe atıp ölüme terk eden kadın hakkında mahkeme kararı verdi
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2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan F.T. ve avukatı hazır bulundu.

F.T. savunmasında, bebeği doğduğunda hiç hareket etmediğini, nefes alması için akşama kadar beklediğini ancak durumunda değişiklik olmadığını öne sürerek, onu öldürmediğini iddia etti.

Suçlamaları reddeden sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, F.T'ye, "alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, "iyi hal" indirimiyle sanığın cezasını müebbet hapse çevirerek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı.

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