Bebeğini çöpe bırakan vicdansız anne yakalandı

Meşrutiyet Mahallesi'ne Itır Sokak'ta, 30 Haziran saat 06.00 sularında, bir kişi çöpte poşet içerisinde canlı bebek bulduğunu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri bebeği kontrol etti. Yaşadığının belirlenmesi üzerine ilk müdahalenin ardından bebek hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yanında başka bir çocuk bulunan bir kadının beyaz poşet içine koyduğu bebeğini çöpe bırakıp uzaklaştığını tespit etti.

Ekiplerin aynı gün gözaltına aldığı yabancı uyruklu Hafsa B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 1 Temmuz'da tutuklandı.

Bebeğin annesi tarafından bırakılmasından yaklaşık 7 saat sonra bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanığı esnaf Adem Bulut, sabah işe geldikleri sırada çöpe poşet içerisinde canlı bebek bırakıldığını gördüklerini anlattı.

Bulut, "Bırakan annesiymiş. İnsanın bir vicdanının olması lazım. Canlı bebeği böyle ölüme terk etmemeleri lazım." dedi.

Şüphelinin evinden çıkarken poşete koyduğu bebeği daha sonra çöpe bırakması güvenlik kamerasınca kaydedildi.