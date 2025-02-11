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Bebeğini denize atmıştı... Cani anne yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

AA11 Şubat 2025 Salı 13:58 - Güncelleme:
Bebeğini denize atmıştı... Cani anne yakalandı
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Bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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