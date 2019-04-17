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Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da, 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Adana'da, 15 aylık kızını darbederek öldürdüğü ileri sürülen kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, 18 Kasım 2018’de nikahsız yaşadığı İlhami K'nin (48) kendisine ilgi göstermediği gerekçesiyle bebeği Emine'yi darbedip öldürdüğü ileri sürülen Aysel Y. (26) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı, olaydan sonra tutuklanan Aysel Y. hakkında "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek, çocuğu kasten öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

BEBEKTE DARP İZİ GÖRÜLÜNCE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İddianamede, olay günü Aysel Y'nin, nikahsız yaşadığı İlhami K'yi aradığı, çocuğunun bayıldığını söyleyerek eve gelmesini istediği, İlhami K'nin eve geldiğinde kızının hareketsiz yattığını ve nefes almadığını fark ettiği ve sağlık ekiplerini çağırdığı belirtildi.

Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı muayene sonucu, Emine K'nin öldüğünün tespit edildiği ifade edilen iddianamede, bebeğin vücudundaki darp izleri üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede yer verilen muayene tutanağında, bebeğin vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda darp izi bulunduğu belirtilirken, otopsi raporunda ise ölümünün, "künt kafa travmasına bağlı beyin doku harabiyeti ve kanaması" sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Aysel Y. ise, bebeğini daha hiç dövmediğini, olaydan önce kapıya çarpması sonucu kızının sağ gözünün üzerinden yaralandığını iddia etti.

Olay günü yemek yapmaya çalışırken kızı Emine'nin yaramazlık yaptığını, bu sırada yeni doğan bebeğinin de ağladığını ifade eden sanık, bu nedenle Emine'nin yüzüne birkaç kez tokat attığını ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını, olayın da bunun ardından gerçekleştiğini belirtti.

Adana'da 18 Kasım 2018'de, nikahsız yaşadığı kişinin eski eşiyle görüştüğünü ve kendisiyle ilgilenmediğini gerekçe göstererek cinnet getirdiği iddia edilen kadın, bir yaşındaki bebeğini döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. 

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