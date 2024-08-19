Bebek arabası arabasıyla saldırdı! İki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, dün gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi eline geçirdiği bebek arabasını bıçakla saldıran kişinin üzerine attı. Saldırgan peşinden koştuğu kişiye bıçakla saldırdı; ardından da yere düştüğü anda tekme attı.

TEKME, YUMRUK, BIÇAK, BEBEK ARABASI

Kavga anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görülüyor. Taraflardan biri hızını alamayıp eline aldığı bebek arabasıyla diğer kişiye saldırıyor. Sokak boyunca devam eden tekmeli yumruklu kavgada, saldırgan kavganın taraflarından birine bıçakla saldırıyor.