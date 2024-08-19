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Güncel

Bebek arabası arabasıyla saldırdı! İki grup arasında bıçaklı kavga

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Bıçak da kullanılan kavga mahalle sakinlerinin uyarılarına rağmen uzun süre devam etti. Taraflardan birinin bebek arabasını kavga ettiği kişiye savurduğu anlar da çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Bebek arabası arabasıyla saldırdı! İki grup arasında bıçaklı kavga
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Olay, dün gece saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir kişi eline geçirdiği bebek arabasını bıçakla saldıran kişinin üzerine attı. Saldırgan peşinden koştuğu kişiye bıçakla saldırdı; ardından da yere düştüğü anda tekme attı.

TEKME, YUMRUK, BIÇAK, BEBEK ARABASI

Kavga anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar görülüyor. Taraflardan biri hızını alamayıp eline aldığı bebek arabasıyla diğer kişiye saldırıyor. Sokak boyunca devam eden tekmeli yumruklu kavgada, saldırgan kavganın taraflarından birine bıçakla saldırıyor.

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