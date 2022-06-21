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Bebek arabası hırsızı tutuklandı

Konya'da apartmandan bebek arabası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

AA / DHA21 Haziran 2022 Salı 17:51 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesindeki bir apartmandan bebek arabası ve ayakkabı çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı bulunan Mert T. (21) olduğunu belirledi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüphelinin, silahlı tehdit suçundan da arandığı, uyuşturucu satın alabilmek için apartmanlardan hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan bebek arabası ise sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, apartmana giren şüphelinin, bebek arabasını alarak dışarıya çıkması yer alıyor.

  • Konya
  • bebek arabası
  • İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği

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