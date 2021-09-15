Bebek arabasındaki çocuğuyla sokakta yürüyen kadının cep telefonu çalındı

DHA 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:56

Olay, dün kent merkezinde meydana geldi. Sokakta çocuğunun oturduğu bebek arabasıyla yürüyen kadını takibe alan şüpheli, bir süre sonra cebinden cep telefonunu çalarak, kaçtı. Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, Van polisi, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Detaylı kamera incelemesi sonrası kimliği tespit edilen şüpheliyi polisler, cep telefonu ile birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Telefon ise sahibine teslim edildi. İsmi açıklanmayan hırsızlık şüphelisinin ağustos ayında da kapkaç yöntemiyle 4 bin 800 lira çaldığı belirlendi.