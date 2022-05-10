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Bebek arabasıyla duvarla asansör arasına sıkışan 1,.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Osmaniye'de, içinde bulunduğu bebek arabasıyla duvarla asansör arasına sıkışan 1,5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 16:05 - Güncelleme:
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Kurtuluş Mahallesi 7003 Sokak'taki bir apartmana misafir olarak gelen bir kadın, 1,5 yaşındaki oğlu Ali Haydar Demir'in içinde olduğu bebek arabasıyla asansöre bindi. 4. katta inen anne, bebek arabasını çıkarmaya çalıştığı sırada asansör hareket etmeye başladı. Bebek arabasının asansörle duvar arasında sıkışması üzerine olay yerine itfaiye ve CANKUR ekipleri çağırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Demir, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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