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Bebek bezi paketinin içinde 407 uyuşturucu hap bulundu

Sakarya'da, polisin takibe aldığı M.M. ile eşi F.M.'nin üzerlerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada; bebek bezi paketi içinde 406 gram metamfetamin ve 407 uyuşturucu hap ele geçirildi.

DHA8 Mart 2022 Salı 11:47 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:48
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, M.M. ve eşi F.M.'yi takibe aldı. Ekiplerin çiftin üzerlerinde ve eşyalarının arasında yaptığı aramalarda; bebek bezi paketine çoraplarla yerleştirilmiş 406 gram metamfetamin ve 407 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, F.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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