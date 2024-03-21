CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem seçim çalışmaları sırasında girdiği bir kıraathanede vatandaşları deyim yerindeyse terörist başı Abdullah Öcalan'ın terörist olmadığına ikna etmeye çalıştı. Erdem'in, "Bana güvenin, Öcalan hain değil" ifadeleri infial yaratırken, sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Şükrü Erdem'e çok sert çıktı, "Ortaya çıkan görüntüler ilçede infial yaratmış durumda, herkes bu videoyu konuşuyor. Geçtiğimiz seçimlerde bizim adayımız olmuş olması onu eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Misak-ı Milli sınırları ile sorunu hiç kimse İYİ Parti'de yer alamaz." dedi. Hasanoğlu, Erdem'in ihraç edilmesi gerektiğini ancak CHP'nin DEM ile olan ilişkileri nedeniyle sessiz kaldığını da sözlerine ekledi.

İYİ PARTİ BURSA İL BAŞKANI HASANOĞLU: DİL SÜRÇMESİ DEĞİL!

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Hasanoğlu, yaptığı değerlendirmede, "Bu açıklama kesinlikle kabul edilemez. Bu bir sürçmesi değil, çok net şekilde ifade ediyor. Mustafa Kemal Paşa'nın adını taşıyan bir ilçede bunu söylüyor olması da ayrıca ele alınması gereken bir durum. Şükrü Erdem bundan sonra Mustafakemalpaşa ilçesinde seçimi asla kazanamaz. Ortaya çıkan görüntüler ilçede infial yaratmış durumda, herkes bu videoyu konuşuyor. Geçtiğimiz seçimlerde bizim adayımız olmuş olması onu eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez." dedi.

"SEÇİMİ KESİN KAZANACAĞIMIZI BİLSEK YİNE İHRAÇ EDER, ADAYLIĞINI GERİ ÇEKERDİK"

"Misak-ı Milli sınırları ile sorunu hiç kimse İYİ Parti'de yer alamaz." diyen Hasanoğlu, "Geçtiğimiz seçimi 512 oy farkla kaybetmiştik. Bu açıklamayı yapsaydı ve bilseydik ki seçimi %100 kazanacak ona rağmen partiden ihraç ederdik." ifadelerini kullandı.

CHP YÖNETİMİNE GÖNDERME: 'DEM'LENDİKLERİ İÇİN...

CHP yönetiminin sessizliğini de eleştiren Hasanoğlu, "Bizim bu konudaki tavrımız nettir. Yakışanı da budur. Ama bunlar çay demlenmesi gibi DEM Partililer ile demlendikleri için susuyorlar. Şükrü Erdem lafı hiç çevirmeden Türk halkından acilen özür dilemelidir." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem'in seçim çalışması sırasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı aklamaya çalışan skandal ifadelerini ortaya çıkmıştı.

Erdem, görüntülerde, "Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil! PKK falan yok, bitti o işler." ifadelerini kullanmıştı.