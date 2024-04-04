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Bebek katili Öcalan'ın doğum gününü kutlamak istediler! Provokasyona geçit verilmedi

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçleri izin vermedi.

DHA4 Nisan 2024 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Bebek katili Öcalan'ın doğum gününü kutlamak istediler! Provokasyona geçit verilmedi
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İmralı'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın 75'inci doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Güvenlik güçleri, kalabalığa Şanlıurfa Valiliği'nin 2-6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi.

Yapılan görüşmelerin ardından grupta yer alan HDP'li milletvekillerinin Halfeti'ye geçişine izin verildi.

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