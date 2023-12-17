Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde konuşan HDP/DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş büyük bir skandala imza attı.

AK PARTİLİ GÖKÇEK: TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SAVUNMAYA KALKTILAR

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kürtlerin gelişmesini istemeyen ve onlara karşı zulüm eden PKK terör örgütünü savunmaya kalkan siyasetçilerin de burada zerre kadar utanmadıklarını belirterek, "Bırakın utanmayı DEM Partisinin mensupları "Abdullah Öcalan" denilen teröriste "sayın" diye hitap etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"SAYIN ÖCALAN'A SAYIN ÖCALAN DİYORUZ"

DEM Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kürt halkının ve milyonların çözüm beklediği bir konuda böyle bir seviyesizlik ve holigan söylemleri reddettiklerini belirterek, terör örgütü PKK elebaşını Kürt halkının iradesi olarak tanımladı. Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür; nokta." şeklinde konuştu.

CHP'Lİ MUSTAFA ADIGÜZEL'DEN CANLI YAYINDA 'SAYIN ÖCALAN' SKANDALI



Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP ile ortaklık yapan CHP'de yeni bir skandal daha yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, katıldığı canlı yayında bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diye hitap etmişti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TV100 yayınında bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullanmıştı. Adıgüzel'e tepki yağmıştı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ

Özgür Özel, genel başkan seçildiği kurultayda Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermiş ve şunları söylemişti:

"Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun."