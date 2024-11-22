İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 5. gününde savunmaların alınmasıyla devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Bir kısım tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Çok sayıda avukat ve basın mensubunun izlediği duruşmaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile üyeler CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Saadet Partisi Milletvekili Mesut Doğan, MHP Milletvekili Naci Şanlıtürk ve DEM Parti Milletvekili Kamuran Tanhan gözlemci olarak katıldı.

Pazartesi gününden bu yana 18 sanığın savunmasının alındığı duruşmada, organize suç örgütünün elebaşlarından 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in savunmasına başlandı.

Özdemir ifadesinde şunları söyledi:

Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Daha önce de söyledim itiraf ettim. Hasta yönlendirmesi yaparak kazanç ede ettiğimi kabul ediyorum. 112 ambulans şoförü olduğum için Savcı Yavuz Engin tarafından algı operasyonu yapıldı. Fırat Sarı'nın sahibi olduğu şirketinden hasta yönlendirmesi yapmam karşılığında para aldım ve kazanç sağladım. Anlaşmayı hastane yönetimi ile yapıyordum. Parayı Fırat Sarı'dan alıyordum. Aylık 5-6 hasta yönlendirdim, kendi istedikleri tutarlarda bana para atıyorlardı. Hasta başına şöyle bir ücret gibi bir şey yok. Genel olarak aylık 5 hasta yönlendirdiğimde hastaneler değerlendirir ve ödeme yapar.

SAVCIYI SUÇLADI, MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Özdemir savunmasında sık sık, dava savcısını hedef aldı.

Bu duruma tepki gösteren mahkeme başkanı, "Bebek ölümünü araştırmak art niyet mi?" diyerek tepki gösterdi.

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