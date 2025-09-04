İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

Bebek katilleri hesap veriyor... ''Yenidoğan çetesi'' davası ertelendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşması 5 Eylül'e ertelendi.

4 Eylül 2025 Perşembe 22:09
Bebek katilleri hesap veriyor... ''Yenidoğan çetesi'' davası ertelendi
Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, bazı müşteki avukatlarının ve sanıkların beyanları alındı.

Müşteki Mehmet Hanifi Kaya'nın avukatı, bir bebeğin yattıktan sonra ölmesi için her koşul ve şartın Esenler Güney Hastanesi'nin bünyesinde mevcut olduğunu belirtti.

Avukat, "Bir bebeğin ölmesini istiyorsanız yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırmanız yeterli. ATK raporunun 'Kaya' bebek özelinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Kusuru olan tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki Yusuf Karakoç'un avukatı ise Adli Tıp Kurumunun (ATK) raporunda her şeyin anlatıldığını, bebeklerin ölmesi için hastanede her koşulun hazırlandığını, bebeklerin vitaminlerinin verilmediğini, aç bırakıldığını ve suçun örgüt tarafından işlendiğini kaydetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 5 Eylül saat 10.00'a erteledi.

