Güncel

Bebek Otel soruşturmasında yeni gelişme: Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait 6 şirkete hakkında yürütülen 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum olarak tayin edildiğini duyurdu.

IHA6 Mart 2026 Cuma 23:26 - Güncelleme:
Bebek Otel soruşturmasında yeni gelişme: Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine kayyum atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçuna yönelik soruşturma kapsamında; şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

