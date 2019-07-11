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Bebek Otel’de çirkin ayrımcılık: İfadesi ortaya çıktı

Cem Yılmaz’ın ortağı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e ait kafeye iki Arap misafirini götüren iş adamı Engin Yakut ve beraberindekiler, kıyafetleri dolayısıyla içeriye alınmadı. Star gazetesinin 'Bebek Otel’de çağdışı ayrımcılık hortladı' başlığıyla kamuoyuna duyurduğu skandalın ardından yeni bir gelişme yaşandı. İş adamı Engin Yakut’un olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı. İşte Bebek Otel’de yaşananlar...

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Star gazetesinin “Bebek Otel’de çağdışı ayrımcılık hortladı” başlığıyla duyurduğu skandalda yeni bir gelişme yaşandı. İş adamı Engin Yakut’un iki Arap misafiri ile Muzaffer Yıldırım’ın işlettiği Bebek Otel’in kafesinde yaşanan olayın ardından, Engin Yakut’un ifadesi ortaya çıktı.
 
İfadesinde 29 Haziran günü Bebek Otel’in kafesinde üç kişilik rezervasyon yaptırdığını anlatan Engin Yakut, “Otelin kapı girişinde duran, ismini bilmediğim ve oranın güvenlik görevlisi olarak bildiğim erkek şahıs bana yanımda bulunan iki Arap turistin üzerinde bulunan İslami kıyafetlerden dolayı bizi içeri alamayacaklarını, bunun da yönetimin bir talimatı olduğunu söyledi.” sözlerini kullandı.
 
 
Bunun üzerine rezervasyonu olduğunu ve bir yetkilinin gelmesini istediğini belirten Engin Yakut, şunları kaydetti:
 
“İsmini bilmediğim bir yetkili gelerek rezervasyonumun olduğunu, lâkin sorumlu müdürle görüşüp içeri girip girmememiz konusunda bize bilgi vereceğini söyleyerek bizi beklettiler. Yaklaşık 10 dakika kadar bekledikten sonra tarafımıza herhangi bir bilgi verilmeyince biz de otelden ayrıldık.”
 
NE OLMUŞTU?
 
Komedyen Cem Yılmaz’ın ortağı olan iş adamı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu otel ve kafelerde tesettür yasağı uygulandığı ortaya çıktı.
 
Skandal yasak uygulaması iş adamı Engin Yakut’un iki Arap misafiri ile Muzaffer Yıldırım’ın işlettiği Bebek Otel’in kafesine yaptırdığı rezervasyon için gitmesiyle gözler önüne serildi.
 
Bebek Otel’e ait kafeye giden iki kadın başörtülü olduğu gerekçesiyle kapı dışarı edildi.

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