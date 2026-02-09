İSTANBUL 11°C / 5°C
Güncel

Bebek otelin sahibi Yıldırım ile ilgili yeni gelişme! Mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu.

IHA9 Şubat 2026 Pazartesi 17:40 - Güncelleme:
Bebek otelin sahibi Yıldırım ile ilgili yeni gelişme! Mal varlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına ilişkin iddialar çerçevesinde malvarlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek Otel'in sahibi şüpheli Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunduğu iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde Yıldırım'ın malvarlığına, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında el konuldu.

  • Bebek Otel
  • Muzaffer Yıldırım
  • Malvarlığı El Koyma

