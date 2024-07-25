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'Bebeklere hacamat' görüntülerine soruşturma

Başakşehir'de, bir muayenehanede bebeklere hacamat yapıldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
'Bebeklere hacamat' görüntülerine soruşturma
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Alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir muayenehanede "çocukluk çağı aşılarının yerine uygulanabileceği" iddiasıyla bebeklere hacamat uygulaması yapıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında muayenehanede yaptığı aramada bazı delillere el koydu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanlığının da konuya ilişkin idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

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