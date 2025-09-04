İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2025 Perşembe / 12 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1647
  • EURO
    48,0739
  • ALTIN
    4694.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bebeklerinin katili çıktı… Aile faciasında karar: Müebbete çarptırıldı
Güncel

Bebeklerinin katili çıktı… Aile faciasında karar: Müebbete çarptırıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 bebeğini öldürmekle suçlanan Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası verilirken, eşi Ceyhan Keskin beraat etti.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
Bebeklerinin katili çıktı… Aile faciasında karar: Müebbete çarptırıldı
ABONE OL

Demirçay Mahallesi'nde 2006-2013 yılları arasında bebeklerini öldürdükten sonra gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ceyhan Keskin (49) ile tutuklu eşi Hüseyin Keskin'in (58) duruşması Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hüseyin Keskin, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğunu öldürmekten de hüküm giyen Hüseyin Keskin suçlamaları kabul etmedi.

Keskin, "Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum." dedi.

Anne ise olayın çok önceden yaşandığını, bundan dolayı hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme, Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası, Ceyhan Keskin'e ise beraat verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi avukat İrem Ergün, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anne ve babasından şikayetçi olan Vefa Keskin ise "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Benim toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendi. Çocukların mezarlarını dahi bilmediğini söyleyen annesi ve babası masum çıkarılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu karar bizim için hiç yoktan iyidir. En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Otogarda kan donduran olay! Herkesin gözü önünde kızına tüfekle ateş etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.