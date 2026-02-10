İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

Bebek'te ilginç anlar! Aracını yolun ortasında durdurup dans etmeye başladı

Beşiktaş Bebek'te, aracını yolun ortasında durdurup içinde dans eden kadın, trafiği adeta felç etti. Vatandaşların uyarılarına rağmen ilerlemeyen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA10 Şubat 2026 Salı 21:26 - Güncelleme:
Bebek'te ilginç anlar! Aracını yolun ortasında durdurup dans etmeye başladı
Cevdet Paşa Caddesi'nde bir kişinin otomobilini yolun ortasına çekerek trafik akışını engellediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobil içerisinde dans eden, ruj süren ve kornaya basan kadını gözaltına aldı.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerde durmak", "saygısız araç sürmek", "trafik işaret ve kurallarına uymamak", "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerince idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sürücünün, kan örneğinin alınmasının ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

