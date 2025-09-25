İzmir'de CHP'li belediyelerin çözüm üretemediği çöp kriziyle ilgili sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yüklemeye çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'e, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'dan sert tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, İzmir'deki çöp krizindan Çevre Şehircilik Bakanlığını sorumlu tutarak, "Diyorlar ya İzmir'de çöp toplanamıyor, İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı. 2 gün önce tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı" dedi.

"BECERİKSİZLİKLE 5 MİLYON İZMİRLİ'Yİ ÇÖPLERİN ORTASINDA YAŞAMAYA MAHKÛM ETTİNİZ"

Zeybek'in açıklamalarını sosyal medya hesabından yalanlayan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Vahşi depolama gibi rezil bir eserinize dahi Bakanlığımız ekstra destek sağladı. Buna rağmen siz, yüz kızartıcı bir beceriksizlikle 5 milyon İzmirli'yi çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm ettiniz. Şimdi utanmadan çıkıp suçu devlete atıyorsunuz. Bundan sonra ricalarınız kapalı kapılar ardında değil, bütün basının ve tüm İzmir'in önünde olacak. Tüm İzmir görecek nasıl bir eyyamcı olduğunuzu. 5 milyon İzmirli adına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dürüst ise bu alçak iftira karşısında gerekli açıklamayı yapar" diye konuştu. İnan, CHP'li belediyelerin İzmir'i yönetmekteki yetersizliğini vurgulayarak, halkı çöplerin ortasında yaşamaya mahkûm edenlerin belediye yönetimi olduğunu ayrıca, devlete atılan iftiraların da millet nezdinde karşılık bulmayacağını ifade etti.