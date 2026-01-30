İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5092
  • EURO
    51,7212
  • ALTIN
    6966.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beceriksizliklerinin cezasını yine halk çekecek! İzmir'de 4 ilçeye su verilmeyecek
Güncel

Beceriksizliklerinin cezasını yine halk çekecek! İzmir'de 4 ilçeye su verilmeyecek

İzmir'de Tahtalı Barajı'nda yoğun yağışların çamurlu suya neden olması nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde uygulanan su kesintisinin saat 05.00'te sona ereceği bildirildi.

AA30 Ocak 2026 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Beceriksizliklerinin cezasını yine halk çekecek! İzmir'de 4 ilçeye su verilmeyecek
ABONE OL

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14'e düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi.

Açıklamada, dün kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı, bu durumun da baraj tabanındaki toprağı hareketlendirerek sudaki çamur oranını artırdığı kaydedildi.

SAAT 05.00'E KADAR SÜRECEK

Suyun bulanıklık seviyesinin yükselmesi nedeniyle hızlı arıtmanın mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, musluklardan çamurlu su akmaması için içme suyunun dinlendirilmesi ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin, saat 05.00'e kadar süreceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.