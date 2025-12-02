İSTANBUL 16°C / 8°C
  Beceriksizliklerinin faturası yine vatandaşa kesildi! İzmir'in iki ilçesine su verilmeyecek
Güncel

Beceriksizliklerinin faturası yine vatandaşa kesildi! İzmir'in iki ilçesine su verilmeyecek

İZSU, İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde boru hattındaki arıza nedeniyle bu iki ilçeye 24 saat boyunca su verilmeyeceğini duyurdu.

2 Aralık 2025 Salı 23:36
İZSU'dan yapılan açıklamada, Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı'nda meydana gelen Q800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle, yarın saat 10.00'dan 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği belirtildi.

Ayrıca, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceği ifade edildi.

