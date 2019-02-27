Bedelli askerlik 2019 son dakika! Yasa ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik açıklaması

2019 yılında bedelli askerlik yasası ve tek tip askerlik sistemi Meclis’ten geçer mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili yaptığı son dakika açıklamaları yasayı bekleyen milyonlarca vatandaşta büyük heyecan yarattı. Erdoğan, konuyla ilgili, “Bizim arzumuz seçim öncesi yasayı çıkarmaktı. Seçim sonrası üzerinde duracağız.” Dese de bedelli askerlikle ilgili çok önemli bir ifade kullandı. Peki, yeni askerlik kanunu 31 Mart seçim öncesi mi sonrası mı yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte haberimizin detayları

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Askerlikte yeni düzenlemenin seçimden sonra üzerinde duracağız diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Artık bedelli daimi olarak var. Meclis tekrar açıldığında kanunlaştıracağız. Bu ilk işlerimizden birisidir” ifadelerini kullanarak bedelli bekleyen milyonlarca gence canlı yayından seslendi.

YENİ ASKERLİK KANUNU İÇİN MECLİS'İN AÇILIŞINI İŞARET ETTİ

İki, burada 6 ay-12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili olarak da tabii önümüze gelen bir şey 'er-erbaş', öbür tarafta 'astsubay, yedek astsubay', bir de o var. Bir de 'yedek asteğmenler' meselesi var, böyle de bir tablo var. Şimdi bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bundan sonra tabii bir de Savunma Bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca kendisi, o da bunu anlatacak ve seçim sonrasında da bunu inşallah Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak, yani ilk işlerimizden birisidir, diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır."

"BASKERLİK KONUSU NİSAN AYINDA MECLİS'E GELİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal da geçtiğimiz günlerde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti.

Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamal