Askerlik sorumluluğunu yerine getirecek olan askerlik çağına girmiş vatandaşlar, bedelli askerlik süresini öğrenmek istiyor. Bedelli askerlik süresi, içinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre değişebilmektedir. Peki bedelli askerlik 28 gün mü, 21 gün mü? 2023 Bedelli askerlik kaç gün? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK 28 GÜN MÜ, 21 GÜN MÜ?



2023 Bedelli askerlik süresi 28 gündür. Bedelli askerlik yapmayan kişilerin askerlik süresi ise 6 aydır. 2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlenmiştir.

Bedelli askerlik süresi; İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabilmektedir.

Örnek olarak 3 gün yol izni bulunan bir kişi için bedelli askerlik süresi 27 gün, 4 gün yol izni bulunan bir kişi için ise askerlik süresi 26 gündür.

28 gün süre ile bedelli askerlik görevini yerine getiren askerler terhis olabilir.