Bedelli askerlik 4. celp dönemi 2018 yerleri açıklandı mı? E Devlet bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanacak?

Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri açıklandı mı? E Devlet bedelli askerlik yerleri nasıl sorgulanacak? 2018 Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanır? soruların yanıtları haberimizde. Bedelli askerlik konusunda kanunun TBMM'den geçmesinin ardından bedelli askerlik bekleyen çok sayıda vatandaş bu uygulamadan yararlanmak için harekete geçti. Bedelli askerlik başvurusu yapılan adaylar arasında 21 günlük eğitim süresi başlamış oldu. 2018 Bedelli askerlik imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların internet üzerinden merakla araştırdığı celp yerleri, bakanlığın internet sitesi üzerinden takip ediliyor. Şu ana kadar yaklaşık 600 bin vatandaşın yararlanmak üzere başvurduğu bedelli askerlikte, ilk üç celp birliklerine teslim oldu. Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri, son günlerin gündem konuları arasında yer almaya devam ediyor. Son celp döneminin de silah altına alınmasının ardından gözlerin çevrildiği 4. celp dönemi yerleri, bakanlığın 3 Kasım tarihinde yapacağı planlama sonrası belirlenecek. Bedelli askerlik 4. celp dönemi yerleri ve başvuru işlemeri ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzun zamandır beklenen bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'den geçti ve bedelli bekleyen çok sayıda vatandaş uygulamadan faydalanmak üzere harekete geçti.

Öncelikle e-Devlet'e girerek Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan "ASAL Bedelli Başvurusu" hizmetini kullanın. Bu işlemi onayladığınızda önünüze çıkan belgenin çıktısını alın. Ardından yine e-Devlet Kapısı'ndan bedelli askerlik randevusu almanız gerekiyor. Aslında randevusuz da şubelere gidebilirsiniz ancak randevulu gittiğinizde beklemeden işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "ASAL Randevu Başvuru" hizmeti sayesinde istediğiniz güne ve saate randevu almanız mümkün. Burada bilmeniz gereken şey randevuyu en az 2 gün sonraya alabildiğiniz. Yani askerlik şubesine gitmeden en az 2 gün önce randevunuzu oluşturmanız gerekiyor.

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 3 Kasım tarihinde yapılacak olan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Öncelikle e-Devlet'e girerek Milli Savunma Bakanlığı işlemleri arasında yer alan "ASAL Bedelli Başvurusu" hizmetini kullanın. Bu işlemi onayladığınızda önünüze çıkan belgenin çıktısını alın. Ardından yine e-Devlet Kapısı'ndan bedelli askerlik randevusu almanız gerekiyor. Aslında randevusuz da şubelere gidebilirsiniz ancak randevulu gittiğinizde beklemeden işleminizi gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "ASAL Randevu Başvuru" hizmeti sayesinde istediğiniz güne ve saate randevu almanız mümkün. Burada bilmeniz gereken şey randevuyu en az 2 gün sonraya alabildiğiniz. Yani askerlik şubesine gitmeden en az 2 gün önce randevunuzu oluşturmanız gerekiyor.



Bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halk Bankası şubelerine giderek ödemenizin ardından randevu aldığınız tarihte en yakın askerlik şubesine başvurun. Burada gerekli evrakları şubenize teslim etmenizin ardından, burada çalışan personel gerekli evrakları hazırlayacak ve bu evrakları imzalayacaksınız. Evrakların gerekli kişilerce imzalatılmasının ardından işleminiz tamamlanacak ve 21 gün temel askerlik eğitimi için celp döneminizi bekleyeceksiniz.



BEDELLİ ASKERLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



Bu işlem için çok fazla evrak gerekmiyor ve işlemler kısa sürede personeller tarafından hallediliyor. e-Devlet'ten aldığınız ASAL Bedelli Başvuru belgesi (3 adet), bedelli ödemesine dair dekont (3 adet) ve kimliğinizle askerlik şubelerine gitmeniz, bedelli askerlik işlemlerini tamamlamanız için yeterli oluyor.







HAKİM VE SAVCILAR İÇİN BEDELLİDE İDARİ TATİL TALEBİ



Hakim ve savcıların bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduklarını anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, "Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik. Milli Savunma Bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar" dedi.

ÖĞRETMENLER SÖMESTR VE YAZ TATİLİNDE YAPABİLECEK



Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.



"Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi" öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.



Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.





İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi.



Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.