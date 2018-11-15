Bedelli askerlik 4. celp dönemleri ve tarihleri 2018 E Devlet Bedelli askerlik yerleri sorgula asal.msb.gov.tr

Bedelli askerlik 4. celp dönemleri ve tarihleri ne zaman? 2018 Bedelli askerlik yerleri açıklanacağı tarih belli mi? Bedelli askerlikte 21 gün eğitim nasıl olacak? Bedelli askerlik yapılacak yerler iller hangileri? Bedelli Askerlik 21 günlük Temel Eğitimde neler yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. Bedelli askerlik 4.celp dönemi ile ilgili askerlik eğitim yerleri için geri sayım başladı. Milyonlarca bedelli adayı yakın zamanda sona erecek bedelli 3.celp döneminden sonra yeni celp dönemlerin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı bilgisine yer verildi. Başvuru sayısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 4. celp dönemi tarihiyle ilgili de açıklama yaptı. Bedelli askerlikte 4. celp dönemleri ve askerlik eğitim yerlerini e-devlet sistemi ile yapabilirsiniz. E-devlet sisteminde yer alan bakanlıklardan olan Milli Savunma Bakanlığı askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlara işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için hizmet vermektedir. Detaylar star.com.tr'de

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

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Bedelli askerlik başvuru sayısı açıklandı



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı bilgisine de yer verildi.

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Bedelli asker başvurularının üzerinden günler geçmesi nedeniyle 4. celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin bilgileri için araştırmalar hız kazandı. Binlerce asker adayının merakla beklediği 4. celp dönemi bilgileri Milli Savunma Bakanlığı’nın e-Devlet kapısında yer alan ASAL sonuç sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Başvuru rakamına ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu açıklamayı yaptı: "Şu anda işlemlerini tamamayan 633 bin 844 gencimiz, vatandaşımızın müracaatlarını tamamladılar, paralarını yatırdılar ve eğitim konusunda da planlamaya dahil edildiler. Bununla ilgili hem eğitim tarihleri hem de eğitim yapacakları yerlerin belirlenmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonunda, en geç aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor."

EĞİTİM VERİLECEK JANDARMA BİRLİKLERİ



Amasya; 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı



Manisa; 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı



Antalya; 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı



Tokat; 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı



İzmir Seferihisar; Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı



İzmir Bornova; 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı



Amasya; 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı



Çanakkale; 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı



Erzincan; 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı



Çanakkale Ezine; 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı



Aydın; 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı



Bilecik; 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı



Burdur; 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı



Sivas; 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ VERİLECEK



Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.



Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğtimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.



1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



2. Banyo Malzemeleri

Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.



3. Kişisel Bakım Malzemeleri

Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...



4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi

Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.



5. İçlik

Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.



6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



7. Traş Malzemeleri

Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.



8. Saat

Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.



9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.

2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.



10. Bot Boyası ve Bot Fırçası

Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.



11. İğne iplik ve Çengelli iğne

Kıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.



12. Ortopedik tabanlık ve Vatka

Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.



13. Askılık



14. Islak Mendil ve Selpak



15. Yara bandı ve Kulak tıkacı



16. Sivil Giysiler

Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.



17. Bankamatik Kartı



18. Mantar Kremi



19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)







Askerde Neler Veriliyor?



Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.



Parka (1 adet)

Elbise – Apoletsiz (1 adet)

Gömlek – Apoletsiz (1 adet)

Yazlık ve kışlık şapka (1 adet)

Eşofman Takımı (1 adet)

Pijama takımı (1 adet)

Kışlık ya da yazlık bot (1 adet)

Spor ayakkabısı (1 adet)

Terlik (1 adet)

Kışlık ya da yazlık çorap (2 adet)

Spor çorap (1 adet)

Don (2 adet)

Yün içlik (1 adet)

Fanila (2 adet)

Atlet (1 adet)

Eldiven (1 adet)

Palaska (1 adet)

Çanta (1 adet)

Spor şortu (1 adet)

Banyo şortu (1 adet)

Banyo havlusu (1 adet)

Yüz havlusu (1 adet)

Diş macunu (1 adet)

Diş fırçası (1 adet)

Şampuan (Aylık 200 ml.)

Traş Köpüğü (Aylık bir tüp)

Permatik (Aylık 4 adet)

Kulak tıkacı (1 adet)

Nefte (1 adet)

Künye levhası (2 adet)

Künye zinciri (1 adet)



Celp dönemi nedir?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Askerlik çağına gelmiş, erkek çocuklarının nüfusa bağlı oldukları il yada ilçedeki askerlik şubeleri tarafından askere alınacakları dönemi yada zamanı gösteren çizelgelere "Celp dönemi" denir.

Celp dönemi birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir. Türkiye'de lise mezunu kişiler 12 ay, 4 yıllık üniversite mezunu kişiler ise 6 ay kısa dönem askerlik yapıyorlar. 4 yıllık üniversite mezunlarının kısa dönem mi yoksa uzun dönem mi askerlik yapacağı çeşitli faktörlere bağlı olarak bilgisayar ortamında gerçekleştiriliyor.



Celp döneminin amacı nedir?



Okulunu uzatan yada farklı zamanlarda diploma alan öğrencilerde dahil olmak üzere her yıl askere alma işleminin düzenin sağlamak üzere celp dönemleri açıklanır. Bu dönemlere belirli başvuru tarihleri vardır. Bu celp dönemlerine başvuru tarihlerini kaçırırsanız bir sonraki celp dönemine kalırsınız. Bu celp dönemleri sayesinde kafanıza göre gidip beni askere alın diyemezsiniz.