Bedelli askerlik 4 celp tarihleri asal.msb.gov.tr E Devlet Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak

Bedelli askerlik 4. celp tarihleri ne zaman açıklanacak? 2018 Bedelli askerlik celp yerleri açıklandı mı? E Devlet giriş askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır? Bedelli askerlik yükümlünün sevk tarihleri nasıl olacak? Bedelli askerlik 21 günlük eğitim nasıl yapılacak? Bedelli temel eğitim askerlik yerleri hangi şehirlerde olacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Bedelli askerlik 4. dönem celp yerleri açıklanması ile birlikte E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerlikte son duyurulara kilitlenen binlerce vatandaş, 4. celp dönemi tarihi ve yerleri için araştırmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin kişinin başvuruda bulunduğu bedelli askerlik için celp tarihleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Binlerce kişinin merakla araştırdığı bedelli askerlik celp yerleri ve bu imkandan yararlanan vatandaşları ilgilendiren bazı detaylar star.com.tr haber sitemiz üzerinden derledik. Konu ile ilgili yeni gelişmeler haberimizde.

BEDELLİ ASKERLİK CELP YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET GİRİŞ

Bedelli askerlikte 3 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci 4 Kasım'da sona erdi. Gerekli prosedürü uygulayıp, başvurularını tamamlayan yüz binlerce kişi şimdi, MSB'den gelecek celp tarihleri açıklamasına odaklanmış durumda. 28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp dönemi ve 6 Eylül'de açıklanan ikinci celp döneminin ardından 27 Eyül’de son olarak üçüncü celp dönemi E Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından açıklandı. Şimdi gözler Bedelli askerlik 4. Celp tarihlerinde…

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

BEDELLİ ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik celp yerleri ve dönemleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm başvuruları değerlendirmeye almasının ardından yapılacak olan planlama ile belirlenecek. Detaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Bedelli askerliğe çağrılan öğretmenler, 21 günlük temel askeri eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

ÖĞRETMENLER TATİL DÖNEMİNE ERTELEYEBİLECEK

“Yarıyıl ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi” öncesinde temel askeri eğitime çağrılan ve celp dönemine gün sayan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı'nın ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

İŞLEMLERİ TAMAMLAMAYANLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

BEDELLİ ASKERLİK PROGRAMI

1. gün Cumartesi: Sevk ve Katılış İşlemleri

2. gün Pazar: Sevk ve Katılış İşlemleri

3.gün Pazartesi: Kalk, şahsi temizlik, kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Askerler ve Rütbeler, Esas duruş rahat vaziyetlerini yapmak, Tekmil almak ve vermek, Selamlama, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme,

4.gün Salı: Disiplin, Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Astın vazifeleri, Amirin vazifeleri, Hedef Küçültme ve Hareketleri, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tam siper ve düşmanın görerek ateşlerinden korunmak, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme

5.gün Çarşamba: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı Emir, Kendini Takdim ve Emir Tekrarı, Adımlar ve Yürüyüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Adımlar ve Yürüyüşler, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

6.gün Perşembe: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, İzin müracaat ve şikayetler, Yerinde saymak, Yerinde dönüşler, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Yürüyüş kararı sayma, Çökmek ve kalkmak, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

7.gün Cuma: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Askerlerin silah kullanmak yetenekleri, Mevzi almak mevzi değiştirmek, Örü ve gizleme, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Ateş taksimi disiplini ve idaresi, Şınav, Mekik, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

8.gün Cumartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav / Mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

9.gün Pazar: Serbest zaman.

10.gün Pazartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Temel insan hakları, Örtü ve gizleme, İşaretlerle sevk ve idare Öğle Yemeği ve Dinlenme, Görmeyerek ateşlere karşı hareket, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Ses ışık koku ve çöp disiplini / Gece ilerleme kuralları.

11.gün Salı: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Mesafe tahmini, Hedef tarifi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Hedef tarifi, Yön tayini, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme

12.gün Çarşamba: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Piyade tüfeği tanımı parçaları sökülüp takılması kullanıcı bakımı şarjör çıkarma boşaltma ve emniyete alma, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Doğru nişan almak ve nişan noktası seçmek, Üç köşe teşkili Akşam Yemeği ve Dinlenme.

13.gün Perşembe: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk, Harp silah ve araçları sergisi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Harp silah ve araçları sergisi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

14.gün Cuma: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Çevrenin korunması, Tüfeğe hakimiyet esasları ve nişan vaziyetleri, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Öğretim atışı ve hataların düzeltilmesi, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

15.gün Cumartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Şınav / Mekik, Tüfekli / Tüfeksiz hareketler, Şınav, Mekik, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Şınav, Mekik, Şınav, Mekik, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

16.gün Pazar: Serbest zaman.

17.gün Pazartesi: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Gözetleme dinleme etki – tepki ve raporlama, Nöbet yerinde nöbetçilerin hareket tarzı, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Parola ve işaret kullanılması, El yapımı patlayıcı ve çeşitleri ve bileşenleri, 2.400 metre koşu, Akşam Yemeği ve Dinlenme, Gece hareket tarzı gece ateş etme tekniği.

18.gün Salı: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Çökmek ve Kalkmak, Yatmak ve kalkmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Dağılmak ve paydos etmek, Selamlamak, Silahlı esas duruş ve rahat vaziyeti, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

19.gün Çarşamba: Kalk, şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Kuvvet Komuntanlarına ait görev fonksiyon alanlarının tanıtılması, Silahlı yerinde dönüşler, Hizaya getirme ve istikamete bakmak, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tüfek çatmak tüfek almak, Tüfek kayışını ayarlamak, Tüfeği taşıma vaziyetleri, Tüfeği doldurma ve kapama, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

20.gün Perşembe: Kalk şahsi temizlik ve kahvaltı sabah yoklaması ve eğitim hazırlığı, Tüfeği muayene etme, Sayı saymak, Yürüyüş ve koşma çarklar, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Tören provası, Akşam Yemeği ve Dinlenme.

21.gün Cuma: Yemin töreni, Öğle Yemeği ve Dinlenme, Terhis İşlemleri

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURDU

Başvuruların başladığı günden bu yana yoğun şekilde devam eden bedelli askerlik için son rakamlar henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafında bedelli askerliğe 723 bin kişinin başvurduğu açıklanmıştı.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

YENİ SİSTEMDE HER YÜKÜMLÜ İÇİN EŞİT ASKERLİK

Tek tip askerlik konusunun gündemde yer aldığı son günlerde, tüm yükümlüler için eşit süreli askerlik seçeneği ön planda yer alıyor.

Kulislerden sızan bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürlüğü’nde yürütülüyor. ASAL’ın bazı meslek gruplarından olanların askerlik hizmetinden yararlanabilmek için ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor. Yeni sistemde askerlik süresinin her yükümlü için eşit olmasına kesin gözle bakılıyor. Süreyle ilgili 6 veya 9 ay konuşulsa da 9 ay seçeneği öne çıkıyor.

Diğer önemli yenilik ise ‘bedelli’de. Bakan Hulusi Akar, bedelli askerliğin daimi olacağını, önceki gün TBMM’de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı, “Bedelli askerlik konusu da daimi olacak” açıklamasıyla ortaya koymuştu.

edelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi için değişik alternatiflerden oluşan ayrıntılı teknik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Askerlik süresi 9 aya düşürüldüğü takdirde, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesi, geriye kalan kısmın ise bir bedel ödenerek tamamlanabileceği ifade ediliyor. Fiziki olarak temel eğitim almada zorlanacak olan yaşı ilerlemiş yükümlüleri kapsayacak farklı bir bedelli düzenlemesinin de yapılabileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı meslek gruplarından olanlardan (doktor, mimar, mühendis, vs) mesleki olarak yararlanma alternatifi üzerinde durulduğu belirtiliyor.

EMEKLİ TUĞGENERAL'DEN TEK TİP ASKERLİK YORUMU

Son günlerde gündeme gelen yeni askerlik sistemini değerlendiren emekli tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, tasarının gerçekleşmesi halinde bunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) profesyonelleşmesi, daha çevik ve modernize hale gelmesi için iyi bir aşama olacağını söyledi.

Yeni askerlik sisteminde 3 ayın zorunlu, 6 ayın ise bedel ödenebilen süre olmak üzere toplamda 9 ay ve tek tip olacağı belirtildi. Buna göre 3 ay zorunlu temel askerlik eğitimi alacak olan vatandaşlar, kalan 6 ay için bedel ödeyerek askerlik yapmayabilecek. Bedel ödemeyenler ise askerlik vazifesine devam edecek.

Söz konusu sistemin ordunun profesyonelleşmesi yolunda olumlu bir aşama olduğunu söyleyen emekli tuğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmeler tüm dünya ülkeleri gibi Türkiyeyi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini de (TSK) yeni bir ordu ve askerlik anlayışına itti. Bu anlayış, orduyu profesyonelleştirip daha çevik ve daha modernize hale getirmek şeklinde özetlenebilir diye konuştu.

Türkiyenin coğrafi konumu itibariyle ciddi bir tehdit kuşağı içinde olduğunu, bu nedenle tehditlere karşı koyabilecek, modern silahla donatılmış, çevik bir orduya olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Babüroğlu, Coğrafya, ülkelerin kaderidir; aynı zamanda ülkelerin de geleceğini belirler. Türkiye, çepeçevre bir tehdit kuşağı içindedir. Bu açıdan, Türkiyenin profesyonel orduya ve askerliğe geçişi önem kazanmıştır. TSK, büyük ölçüde profesyonel askerlik sistemine geçiş sağlamış, bu konudaki çalışmalar hız kazanmıştır. Bu yeni askerlik sistemini de bu açıdan değerlendirmek gerekir dedi.