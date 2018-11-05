Bedelli askerlik 4.celp dönemi açıklandı mı Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı asal.msb.gov.tr

Bedelli askerlik 4.celp dönemi ne zaman açıklanacak? Bedellileri 21 günde ne bekliyor? EDevlet Bedelli askerlik yeri nasıl sorgulama yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Bedelli askerlik başvuruları 4 Kasım Pazar günü itibariyle sona erdi. Bedelli askerlik başvuruların sona ermesi ile birlikte adaylar şimdi de 4. celp dönemlerini ve askerlik yerlerinin nereye çıkacağını merak ediyor. Bedelli askerlik müracaatları için askerlik şubeleri 4 Kasım Pazar günü de açık oldu. Konu hakkında Ziraat Bankası'da resmi açıklama yaparak bedelli askerlik başvuruları için 4 Kasım Pazar günü mesai saatlerinin 10:00 - 17:00 arasında olacağını duyurmuştu. Bedelli askerlik başvurusunun tamamlanmasına günler kala, müracaatlarını tamamlayan vatandaşların merak ettiği bir diğer konu ise 4. celp dönemi açıklanacağı tarih. 4 Kasım tarihinde sonlanan bedelli askerlik başvuru süreci sonrasında 4. celp dönemi için tarihleri açıklayacak olan Milli Savunma Bakanlığı, tarih detaylarını asker alma sekmesi üzerinden yayımlayacak. Bedelli askerlik 4.celp dönemi bilgilerinin başvuru sürecinin tamamlanması ardından duyurulması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. Detaylar star.com.tr'de.

Bedelli askerlik kapsamında 4. celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin sevk tarihlerinin e-Devlet’ten ne zaman açıklanacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Gerekli işlemleri yaparak başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi, 4. celp dönemine dair bilgi almak istiyor.

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler, "tek er muharebe eğitimi", "yanaşık düzen eğitimi", "mekanik nişancılık ve atış eğitimi", "temel beden eğitimi" ve "askeri kültür" olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.



İŞLEMLERİ TAMAMLAMAYANLAR KAPSAM DIŞINA ÇIKARILACAK



Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.





TEK TİP ASKERLİK Mİ GELECEK?



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yeni sisteme ilişkin çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Akar, "Önümüzdeki günlerde bu tamamlanacak ve bundan sonra ülkemizin, kamuoyunun gündeminden mümkünse bu bedellidir, dövizlidir, 6 ay mıdır, 7 ay mıdır, asteğmendir, üsteğmendir lafını çıkarıp bunu bir zemine oturtma gayretimiz sürüyor" dedi.



Türkiye gazetesinin haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.

HULUSİ AKAR’DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI



Açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Akar, ''Bedelliye 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır'' dedi.

Bedelli askerliğe 723 bin kişi başvurdu



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğe 723 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ”Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilincele kadar sürecektir terör örgütüne tarihin en büyük faturası ödetilecektir” diye konuştu.







572 BİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Bedelli askerlik başvurularına ilişkin de konuşan Bakan Akar, ”Bedelli askerlik hizmetine başvuranların sayısı 723 bin 091, 572 bin 873’ünün işlemleri tamamlandı” dedi.



“ABD’NİN SÖZLERİNE RAĞMEN YPG HENDEK KAZIYOR”

Bakanı Akar YPG’ye yapılan opersayonlar sonrası ABD’den gelen tepkiye dair de “PKK/PYD/YPG’nin, Münbiç’ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin’de olduğu gibi Münbiç’te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir.” ifadelerini kullandı.



BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşların sorguladığı 4. celp dönemi, 4 Kasım tarihinde yapılan planlamanın ardından adayların erişimine açılacak. Dönemlerin belirlenmesinin ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını bekleyen bedelli askerlikle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak.



Bedelliden yararlanacakların 21 günlük temel askerlik eğitimi; silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor eğitimiyle birlikte yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimini de kapsayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR İŞTEN ÇIKARILAMAYACAK!

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yürürlüğe giren bedelli askerliğe başvurular başladı. 21 gün askerlik süresini işveren ve çalışanlar açısından değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların, bu süreçte izleyebileceği yolları anlattı. Elmen, “İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” dedi.





Bedelli askerlik, Resmi Gazete yayınlanan sayısıyla birlikte yürürlüğe girdi ve başvurular dün itibarıyla başladı. 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar, 15 bin Türk Lirası ve 21 gün süreyle askerlik yapmak koşuluyla bu haktan faydalanabilecek. Çalışanlar ise 21 gün süresince askerlik yapacakları için işverenin kendisini işten çıkarma hakkının olup olmadığını merak ediyor. Konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, sürece dair ayrıntıları anlattı.



ÇALIŞANLARIN İKİ SEÇENEĞİ OLACAK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Elmen, bedelli askerlik yapacak çalışanların iki yol izleyebileceğini belirterek, “Başvuru yapıldıktan sonra aldıkları kağıtları iş yerine beyan edecekler. Bedelli askerlik yapacak kişinin iki seçeneği var: Birincisi, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılmak. Yani 21 gün sonra döndüğünde işinden olmamak isteyenler işine başlayabilir. İşveren işçiyi işe almak ve ücretsiz izinli saymak zorunda. İzinden, ücretinden kesemez. İşveren, işçinin sadece o döneme ait ücretini ödemeyecek. İkinci olarak, işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecekler. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecekler” dedi.



“İŞTEN ÇIKARAN İŞVEREN TAZMİNAT VERMEK ZORUNDA”

İşçi ve işveren arasında 21 günün yaratacağı olası sorunlara değinen Melis Elmen, “İşveren ‘ben seni 21 gün izinli saymıyorum, işten atıyorum’ diyebilir. İşten atarsa zaten tazminatını vermek zorunda. İşçi o işten çıkmak istemiyorsa, zorla atıldıysa ihtar çekmek ve işe iade davası açmak gibi hukuki yollarımız var. İşveren askere gidiyor diye çalışanını işten çıkaramaz. Performans düşüklüğü gibi sebeplerden işten çıkarabilir ama bunu yazılı olarak beyanlarla kişiye daha önceden sunmuş olması gerekiyor. Vatani bir görev olduğu için işverenlerin de işçilere bu konuda dostane davranmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.



SAĞLIK SORUNU OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu olanların da bedelli askerlikten yaralanabileceğini kaydeden Elmen, “Askere sağlık sorunu yüzünden gidemediği için üzülen, ‘vatani görevimi kısa da olsa yapmak istiyorum’ diyenler için de bu hak tanındı” dedi.



Kilo, göz numarası gibi askerliği erteleyen; ancak bu sağlık raporlarının sonraki dönemlerde iyileşme sebebiyle iptal edilebileceğini kaydeden Elmen, “Bu gibi durumlarda askere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bedelli çıkmışken herkesin yararlanmasını tavsiye ediyoruz. 21 gün boyunca vatani görevlerini de yapmış olacaklar. Askerimizin durumunu anlamış olacaklar” diye konuştu.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale



1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın



116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale



9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik



Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir



10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

Yeni sistemde kalıcı bedelli



MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ‘tek tip askerlik’ açıklamasından sonra askerlik süresi ve sistemin nasıl işleyeceğine dair kulislerde birçok seçenek konuşulmaya başlandı.



Kulislerden sızan bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürlüğü’nde yürütülüyor. ASAL’ın bazı meslek gruplarından olanların askerlik hizmetinden yararlanabilmek için ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor. Yeni sistemde askerlik süresinin her yükümlü için eşit olmasına kesin gözle bakılıyor. Süreyle ilgili 6 veya 9 ay konuşulsa da 9 ay seçeneği öne çıkıyor.



Diğer önemli yenilik ise ‘bedelli’de. Bakan Hulusi Akar, bedelli askerliğin daimi olacağını, önceki gün TBMM’de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı, “Bedelli askerlik konusu da daimi olacak” açıklamasıyla ortaya koymuştu.



Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi için değişik alternatiflerden oluşan ayrıntılı teknik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Askerlik süresi 9 aya düşürüldüğü takdirde, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesi, geriye kalan kısmın ise bir bedel ödenerek tamamlanabileceği ifade ediliyor. Fiziki olarak temel eğitim almada zorlanacak olan yaşı ilerlemiş yükümlüleri kapsayacak farklı bir bedelli düzenlemesinin de yapılabileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı meslek gruplarından olanlardan (doktor, mimar, mühendis, vs) mesleki olarak yararlanma alternatifi üzerinde durulduğu belirtiliyor.