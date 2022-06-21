Bedelli askerlik affı Meclise sunuldu. Yaklaşık 550 bin kadar yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için yasal düzenleme hazırlanıyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar 2022? Bedelli affından kimler yararlanacak?

Bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya ve kaçak kişiler için bedeli askerlik yoluyla af getirilmesi planlanıyor.

Askerlikte yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanların bedelli askerlikten faydalanabilmesini öngören yeni düzenleme Meclis Başkanlığına sunuldu. Bedelli askerlik düzenlemesi yaklaşık 550 bin kişiyi kapsıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği 2022 yılı için bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak belirledi.

Bedelli askerlik ücreti 6 ayda bir memur maaş katsayısına bağlı olarak değişiyor. Başka bir ifade ile memur maaş katsayısı arttıkça, Milli Savunma Bakanlığı da bedelli askerlik ücretini buna göre hesaplayarak ilgili dönem için açıklıyor.



BEDELLİ ASKERLİK AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Meclis'e sunulan düzenlemeye göre; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek.

Bedelli affından yararlanacak olanlar için bedelli askerlik ücreti, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek.