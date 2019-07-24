Bedelli askerlik başvuru süreci nasıl işliyor? Bedelli askerlik son başvuru ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Yeni askerlik sisteminin kabul edilip yürürlüğe girmesiyle birlikte bedelli askerlikte kalıcı hale geldi. Yeni askerlik sisteminin ilk bedelli başvuruları ise 16 Temmuz'dan itibaren kabul edilmeye başlandı. Yeni askerlik sistemi ile birlikte hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak kabul edildi. Bedelli askerlik başvuru sürecine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Başvurular e-devlet adresinden yapılacak. Başvuru sürecinde vatandaşlardan iki adımı takip etmeleri beklenecek;

1. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedeli yatıracak.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alınacak üç (3) adet banka dekontunun aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurulması gerekecek.

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU NE ZAMAN?

2019’da silahaltına alınmak isteyenlerden yoklaması olmayanlar 16-31 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019’da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlandı, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5.442 (beşbindörtyüzkırkiki) Avro’dur.